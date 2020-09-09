НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКокорин отказался комментировать интерес «Ромы»Загитова не выступит на контрольных прокатах сборной РоссииВ РФС вынесли вердикт по падению Азмуна в штрафной «Локомотива»Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную ПортугалииЛегенда ЦСКА Вагнер Лав назвал президента армейцев Гинера папойРИА НовостиГол Калмыкова принес «Торпедо» победу над «Чайкой» в матче ФНЛЧемпионат4ЧемпионатBookmaker-ratings.ruМатч ТВДон-ТРМосковское "Торпедо" одержало волевую победу над "Чайкой" из Песчанокопского в выездном матче восьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Торпедо» одержало волевую победу над «Чайкой»Спорт-Экспресс 13:00«Торпедо» выиграло 3 матча подряд с общим счетом 11:3. Лишь 1 победа была в первых шести встречахSports.ru 12:59«Торпедо» одержало волевую победу над «Чайкой»Матч ТВ 12:49рекламаГлавноеКокорин отказался комментировать интерес «Ромы»Загитова не выступит на контрольных прокатах сборной РоссииВ РФС вынесли вердикт по падению Азмуна в штрафной «Локомотива»Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную ПортугалииЛегенда ЦСКА Вагнер Лав назвал президента армейцев Гинера папойНовости