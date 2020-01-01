«Торпедо» подписало голкипера «Локомотива»

Футбольный клуб «Торпедо» подписал голкипера «Локомотива» Виталия Ботнаря. Контракт с 18-летним вратарём рассчитан до 31 мая 2022 года. Детали соглашения не разглашаются.