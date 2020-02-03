НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с ДжексономНеймар получил желтую карточку за издевательский финтКлебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в ФалунеГригорян рассказал, что его поразило в новичке «Спартака» СоболевеNews.ru«Торпедо» подписало голкипера «Локомотива»Soccernews.ru1Soccernews.ruФутбольный клуб «Торпедо» подписал голкипера «Локомотива» Виталия Ботнаря. Контракт с 18-летним вратарём рассчитан до 31 мая 2022 года. Детали соглашения не разглашаются.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Торпедо» рассталось с вратарем Цыганом и подписало голкипера «Локомотива»Soccernews.ru 12:23«Торпедо» рассталось с вратарем Цыганом и подписало голкипера «Локомотива» БотнаряSport24.ru 12:03 Голкипер московского «Локомотива» перешёл в «Торпедо»Sport.ru 11:14ГлавноеКокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с ДжексономНеймар получил желтую карточку за издевательский финтКлебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в ФалунеГригорян рассказал, что его поразило в новичке «Спартака» СоболевеНовости