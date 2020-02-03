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«Торпедо» подписало голкипера «Локомотива»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
Футбольный клуб «Торпедо» подписал голкипера «Локомотива» Виталия Ботнаря. Контракт с 18-летним вратарём рассчитан до 31 мая 2022 года. Детали соглашения не разглашаются.В источнике
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Sport24.ru 12:03 
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