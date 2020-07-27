«Торпедо» подписало контракт с Ильей Берковским

Полузащитник Илья Берковский перешел в московское "Торпедо". 20-летний футболист омского "Иртыша" находился на просмотре в команде. Интерес к Берковскому ранее проявляли клубы РПЛ.