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«Торпедо» подписало контракт с Ильей Берковским
Спорт-Экспресс
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  • Metaratings
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Полузащитник Илья Берковский перешел в московское "Торпедо". 20-летний футболист омского "Иртыша" находился на просмотре в команде. Интерес к Берковскому ранее проявляли клубы РПЛ.В источнике
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«Торпедо» подписало футболиста, который «будет круче Головина»

BetOn 01:49
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«Он будет круче Головина». «Торпедо» объявило о подписании контракта с Берковским

Чемпионат вчера в 08:55
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«Торпедо» представило новичка с хештегом #ОнБудетКручеГоловина

Sport24.ru вчера в 08:47 
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