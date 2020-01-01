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«Торпедо» проиграло «Шиннику» и вылетело из розыгрыша Кубка России
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Футболисты «Шинника» в гостях обыграли «Торпедо» в матче 1/64 финала Кубка России и пробились в групповой раунд турнира.В источнике
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«Шинник» выбил «Торпедо» из Кубка России

Спорт-Экспресс 14:54
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«Торпедо» вылетело из Кубка России

Матч ТВ 14:27
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Защитник «Шинника» Кутин: в матче с «Торпедо» бились и за себя, и за тех, кто не сыграл

Чемпионат 17:01
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