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«Спартак-2» при Федуне и Газизове пропустил 5 голов от «Торпедо»
Спорт-Экспресс
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"Торпедо" в товарищеском матче разгромило "Спартак-2". Встреча завершилась со счетом 5:1.В источнике
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«Спартак-2» крупно проиграл «Торпедо» в товарищеском матче (1:5). Игру посетили Федун и Газизов

Sports.ru 13:45
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«Спартак-2» при Федуне и Газизове пропустил 5 голов от «Торпедо»

Футбол России 13:16
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«Торпедо» разгромило «Спартак-2» — 5:1. На стадионе присутствовали Федун и Газизов

Чемпионат 12:55
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