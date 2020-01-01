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«Спартак-2» при Федуне и Газизове пропустил 5 голов от «Торпедо»
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"Торпедо" в товарищеском матче разгромило "Спартак-2". Встреча завершилась со счетом 5:1.В источнике
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Экс-арсеналец помог «Торпедо» разгромить «Спартак‑2»

Тульский футбол 13:20
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«Спартак-2» при Федуне и Газизове пропустил 5 голов от «Торпедо»

Футбол России 13:16
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«Торпедо» разгромило «Спартак-2» — 5:1. На стадионе присутствовали Федун и Газизов

Чемпионат 12:55
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