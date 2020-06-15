НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
«Торпедо» вернуло Руденко в «Спартак»
Чемпионат
  • Чемпионат
  • Матч ТВ
  • Футбол России
Нападающий «Торпедо» Александр Руденко вернулся в «Спартак». За «автозаводцев» игрок выступал на правах аренды.В источнике
Подробнее о событии
alt

Форвард Руденко возвращается из «Торпедо» в «Спартак»

Sport.ru 17:28
alt

«Торпедо» объявило об окончании аренды форварда «Спартака» Руденко

Sport24.ru 16:48 
alt

«Торпедо» вернуло Руденко в «Спартак»

Матч ТВ 13:20
реклама
Главное
Новости