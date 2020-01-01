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«Торпедо» вернуло Руденко в «Спартак»
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Нападающий «Торпедо» Александр Руденко вернулся в «Спартак». За «автозаводцев» игрок выступал на правах аренды.В источнике
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«Торпедо» вернуло Руденко в «Спартак»

Матч ТВ 13:20
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«Торпедо» вернуло Руденко в «Спартак»

Sportbox.RU 13:20
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Руденко вернулся в «Спартак» из аренды в «Торпедо»

Футбол России 13:17
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