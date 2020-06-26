Торрес: «„Ливерпуль“ заслуженно стал чемпионом АПЛ»

Напомним, что Торрес защищал цвета «Ливерпуля» с 2007-го по 2011-й год. На его счету 102 проведенных матча в Премьер-лиге и 65 забитых мячей.