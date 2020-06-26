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Торрес: «„Ливерпуль“ заслуженно стал чемпионом АПЛ»
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Напомним, что Торрес защищал цвета «Ливерпуля» с 2007-го по 2011-й год. На его счету 102 проведенных матча в Премьер-лиге и 65 забитых мячей.В источнике
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Торрес: «„Ливерпуль“ заслуженно стал чемпионом АПЛ»

Евро-футбол.ру 04:17
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«Вы так долго ждали этого». Торрес поздравил «Ливерпуль» с чемпионством

Спорт-Экспресс 03:22
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Торрес: «Поздравляю „Ливерпуль“ с победой в АПЛ. Абсолютно заслуженно»

Sport24.ru 02:53 
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