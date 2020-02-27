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Тошич рассказал, кто ему роднее: ЦСКА или «Партизан»
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Полузащитник «Тайчжоу» Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА и «Партизан», ответил на вопрос, какая из команд ему роднее.В источнике
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Тошич рассказал, кто ему роднее: ЦСКА или «Партизан»

Metaratings 15:35
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Тошич: в ЦСКА у меня был очень хороший контракт, больше в клубах такого уровня я не играл

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«Я сильнее коронавируса!» Любимец болельщиков ЦСКА Тошич собрался в Китай

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