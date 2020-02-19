НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
«РБ Лейпциг» в гостях победил «Тоттенхэм» в Лиге Чемпионов
FootballHD
  • FootballHD
  • Российская газета
  • LiveSport.ru
  • Беларусь Сегодня
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Zvezda-fc.ru
  • Белнавіны
  • Soccer.ru
  • Sputnik Грузия
  • Матч ТВ
  • Sportmail.ru
  • Спорт день за днем
  • Сегодня (Киев)
  • Sports.ru
  • Sport24.ru
  • Чемпионат
  • Факты и комментарии
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Football-fun.ru
  • Собеседник
  • Life.ru
В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов английский "Тоттенхэм" на своем поле проиграл немецкому "РБ Лейпциг" со счетом 0:1. Единственный гол забил Тимо Вернер, который реализовал пенальти. Ответный матч состоится в Лейпциге 10 марта.В источнике
4
Подробнее о событии
alt

Чумовая «Аталанта», победы «Лейпцига» и «Ман Сити», провал в биатлоне, «Газпром» спасает «Томь» и другие новости утра

Sports.ru вчера в 23:00
alt

Статистики: «Шансы „РБ Лейпциг“ на 1/4 финала ЛЧ выше, чем у „Аталанты“»

Sport24.ru вчера в 21:44 
alt

Льорис назван лучшим игроком матча «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг»

Советский спорт вчера в 17:34 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости