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Тоттенхэм — Челси 1:1 (5:4 по пенальти)
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"Тоттенхэм Хотспур" и "Челси" определились с составами на лондонское дерби в рамках четвертого раунда Кубка английской лиги.В источнике
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«Тоттенхэм» по пенальти прошел «Челси» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги

Sport24.ru 16:50 
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Бэйл эмоционально отреагировал на победу над «Челси». Видео

Спорт-Экспресс 17:02
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«Челси» с новым голкипером проиграл «Тоттенхэму» в серии пенальти и покинул Кубок Лиги

Евро-футбол.ру 16:50
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