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«Тоттенхэм» – «Эвертон». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
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Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.В источнике
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«Тоттенхэм» – «Эвертон»: ливерпульцы не побеждают в Лондоне с 2008 года

Бомбардир.ру 05:33
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Хамес и Анчелотти снова вместе. «Эвертон» получил топ-созидателя (из звезд АПЛ только де Брюйне его явно превосходит)

Sports.ru 05:15
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«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Чемпионат 05:05
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