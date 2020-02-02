Тоттенхэм — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)

Сегодня, 2 февраля, в рамках 25-го тура чемпионата Англии состоится встреча «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Гости в таблице занимают второе место, а лондонцы идут восьмыми.