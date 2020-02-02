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Тоттенхэм — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)
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Сегодня, 2 февраля, в рамках 25-го тура чемпионата Англии состоится встреча «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Гости в таблице занимают второе место, а лондонцы идут восьмыми.В источнике
Подробнее о событии
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«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Стартовые составы

Советский спорт 10:52 
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Футбол, АПЛ, Тоттенхэм - Манчестер Сити, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 10:29
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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция

Sport24.ru 10:57 
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