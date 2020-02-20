«РБ Лейпциг» в гостях победил «Тоттенхэм» в Лиге Чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов английский "Тоттенхэм" на своем поле проиграл немецкому "РБ Лейпциг" со счетом 0:1. Единственный гол забил Тимо Вернер, который реализовал пенальти. Ответный матч состоится в Лейпциге 10 марта.