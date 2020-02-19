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Тоттенхэм — РБ Лейпциг 0:1
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Первые матчи 1/8 финала ЛЧ уже показали, что даже атакующие команды стараются их проводить достаточно осторожно, оставляя возможность все решить на ответную игру.В источнике
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