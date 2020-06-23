Тоттенхэм — Вест Хэм 2:0

В матче 31 тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле переиграл «Вест Хэм» со счетом 2:0. «Шпоры» вышли вперед благодаря автоголу Томаша Соучека на 64 минуте. Футболист головой срезал мяч в свои ворота.