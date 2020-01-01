Защитник «Реала» Регилон продолжит карьеру в «Тоттенхэме»

Защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон перейдет в "Тоттенхэм". Как сообщает журналист Фабрицио Романо, о переходе игрока будет объявлено официально в ближайшее время.