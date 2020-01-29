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«Тоттенхэм» купил полузащитника ПСВ Бергвейна
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Лондонский "Тоттенхэм" купил полузащитника нидерландского ПСВ Стивена Бергвейна. Об этом сообщает пресс-служба "шпор". Футболист выступает на позиции вингера.В источнике
Подробнее о событии
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«Тоттенхэм» объявил о переходе Бергвейна из «ПСВ»

Sportbox.RU вчера в 05:53
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«Тоттенхэм» объявил о переходе Бергвейна из «ПСВ»

Матч ТВ вчера в 05:53
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«Тоттенхэм» приобрел Стивена Бергвейна

FAPL.ru вчера в 05:50
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