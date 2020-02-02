«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в чемпионате Англии

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась победой лондонской команды со счетом 2:0.