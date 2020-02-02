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«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в чемпионате Англии
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«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась победой лондонской команды со счетом 2:0.В источнике
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«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Тоттенхэму». Отставание от «Ливерпуля» увеличилось до 22 очков

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«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити»

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