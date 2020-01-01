НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Манчестер Юнайтед» нацелился на Бэйла и Дугласа Косту«Реал» намерен продать Бэйла за 20 млн евроКилиан Мбаппе хочет перейти в «Реал»«Реал» подпишет 15-летнего вингера «Вильярреала»Санчо перейдет в «Манчестер Юнайтед» следующим летомГлавноеГурьянов прокомментировал выход «Далласа» в финал Кубка Стэнли«Салават Юлаев» разгромил «Торпедо» в матче КХЛИванович стал игроком «Вест Бромвича»Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал»«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренераSportbox.RU«Тоттенхэм» опережает «МЮ» в борьбе за БэйлаUA-Футбол11UA-ФутболRT на русскомSports.ruSportliga.comМатч ТВSoccernews.ruФутбол РоссииFootballHDODDS.ruГазета.RuFootball-fun.ru«Тоттенхэм» включился в борьбу за нападающего «Реала» Гарета Бэйла. Как сообщает источник, лондонский клуб опережает «Манчестер Юнайтед» в гонке за 31-летним футболистом.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Тоттенхэм» опережает «МЮ» в борьбе за БэйлаМатч ТВ 12:12Экс-игрок «Тоттенхэма»: Бэйл заслуживает получить статую от «Реала»Чемпионат 11:09«Тоттенхэм» обходит «Юнайтед» в борьбе за БэйлаFAPL.ru 11:00рекламаЕщё по теме«Манчестер Юнайтед» нацелился на Бэйла и Дугласа Косту«Реал» намерен продать Бэйла за 20 млн евроКилиан Мбаппе хочет перейти в «Реал»«Реал» подпишет 15-летнего вингера «Вильярреала»Санчо перейдет в «Манчестер Юнайтед» следующим летомГлавноеГурьянов прокомментировал выход «Далласа» в финал Кубка Стэнли«Салават Юлаев» разгромил «Торпедо» в матче КХЛИванович стал игроком «Вест Бромвича»Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал»«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренераНовости