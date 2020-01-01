«Тоттенхэм» опережает «МЮ» в борьбе за Бэйла

«Тоттенхэм» включился в борьбу за нападающего «Реала» Гарета Бэйла. Как сообщает источник, лондонский клуб опережает «Манчестер Юнайтед» в гонке за 31-летним футболистом.