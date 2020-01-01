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«Тоттенхэм» опережает «МЮ» в борьбе за Бэйла
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«Тоттенхэм» включился в борьбу за нападающего «Реала» Гарета Бэйла. Как сообщает источник, лондонский клуб опережает «Манчестер Юнайтед» в гонке за 31-летним футболистом.В источнике
Подробнее о событии
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«Тоттенхэм» опережает «МЮ» в борьбе за Бэйла

Матч ТВ 12:12
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Экс-игрок «Тоттенхэма»: Бэйл заслуживает получить статую от «Реала»

Чемпионат 11:09
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«Тоттенхэм» обходит «Юнайтед» в борьбе за Бэйла

FAPL.ru 11:00
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