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«Тоттенхэм» по пенальти обыграл «Челси» в матче Кубка английской лиги
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«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в Кубке английской лиги. Встреча 1/8 финала прошла в Лондоне.В источнике
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Дайер не стал праздновать победу по пенальти. Игрок пошел утешать Маунта из «Челси»

Спорт-Экспресс 17:56
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«Тоттенхэм» по пенальти прошел «Челси» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги

Sport24.ru 16:50 
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«Тоттенхэм» вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги, обыграв «Челси» в серии пенальти

Чемпионат 16:48
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