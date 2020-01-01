«Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Бёрнли»

«Тоттенхэм» в гостях не смог переиграть «Бёрнли» 7 марта в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. «Бёрнли» открыл счет на 13-й минуте матча — гол забил Крис Вуд. Однако «Тоттенхэм» сразу после перерыва смог отыграться.