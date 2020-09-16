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«Тоттенхэм» согласовал аренду Бэйла за 14 млн евро
UA-Футбол
  • CT news1:08
Вингер "Реала" Гарет Бэйл продолжит карьеру в "Тоттенхэме". В лондонский клуб валлиец вернется на правах годичной аренды.В источнике
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Подробнее о событии
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Бэйл близок к переходу в «Тоттенхэм»

Футбол России 01:04
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«Тоттенхэм» арендовал Бэйла у «Реала»

Sport.ru вчера в 17:45
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Источник: «Реал» и «Тоттенхэм» могут оформить трансфер Бэйла до 18 сентября

Чемпионат вчера в 20:09
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