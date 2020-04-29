НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Ак Барс» объявил о подписании нового контракта с ЗариповымКубок Белоруссии. БАТЭ и брестское «Динамо» вышли в финалMidOne играет за OG на второй карте против SecretАршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»Экс-футболист сборной Англии Тревор Черри скончался в возрасте 72 летSoccer.ru«Тоттенхэм» стал самым дорогим клубом АПЛby.Tribuna.com8by.Tribuna.comSoccernews.ruВести.RuSoccer.ruMetaratingsFootballHDFootball-fun.ruNEWS.am SportШкола менеджмента Ливерпульского университета (ULMS) составила рейтинг клубов АПЛ по стоимости.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Тоттенхэм» стал самым дорогим клубом АПЛSoccer.ru 13:25 «Тоттенхэм» - самый дорогой клуб АПЛВсе про Спорт ру 11:02Золотые «шпоры». Самым дорогим клубом Англии стал «Тоттенхэм»Вести.Ru 09:55рекламаГлавное«Ак Барс» объявил о подписании нового контракта с ЗариповымКубок Белоруссии. БАТЭ и брестское «Динамо» вышли в финалMidOne играет за OG на второй карте против SecretАршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»Экс-футболист сборной Англии Тревор Черри скончался в возрасте 72 летНовости