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«Тоттенхэм» стал самым дорогим клубом АПЛ
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Школа менеджмента Ливерпульского университета (ULMS) составила рейтинг клубов АПЛ по стоимости.В источнике
Подробнее о событии
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«Тоттенхэм» обошёл «Ман Сити» в звании самого дорогого клуба АПЛ. «Ливерпуля» нет в тройке

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«Тоттенхэм» - самый дорогой клуб АПЛ

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Золотые «шпоры». Самым дорогим клубом Англии стал «Тоттенхэм»

Вести.Ru 09:55
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