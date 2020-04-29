НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеХоккеист Петров продлил контракт с «Ак Барсом»Головин прогрессировал в «Монако». А чемпионат Франции отменили«Тоттенхэм» стал самым дорогим клубом АПЛЦулыгин покидает «Салават Юлаев»Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»Soccer.ru«Тоттенхэм» стал самым дорогим клубом АПЛua.Tribuna.com9ua.Tribuna.comSoccernews.ruВести.RuSoccer.ruMetaratingsFootballHDFootball-fun.ruNEWS.am SportЧемпионатШкола менеджмента Ливерпульского университета (ULMS) составила рейтинг клубов АПЛ по стоимости.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Тоттенхэм» обошёл «Ман Сити» в звании самого дорогого клуба АПЛ. «Ливерпуля» нет в тройкеЧемпионат 20:05«Тоттенхэм» - самый дорогой клуб АПЛВсе про Спорт ру 11:02Золотые «шпоры». Самым дорогим клубом Англии стал «Тоттенхэм»Вести.Ru 09:55рекламаГлавноеХоккеист Петров продлил контракт с «Ак Барсом»Головин прогрессировал в «Монако». А чемпионат Франции отменили«Тоттенхэм» стал самым дорогим клубом АПЛЦулыгин покидает «Салават Юлаев»Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»Новости