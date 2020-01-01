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«Тоттенхэм» в компенсированное время упустил победу над «Ньюкаслом»
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В рамках 3-го тура АПЛ "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Ньюкаслом". На данный момент "шпоры" идут в чемпионате на седьмом месте, имея в активе 4 очка.В источнике
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«Тоттенхэм» на 97-й минуте упустил победу над «Ньюкаслом»

Советский спорт 11:07
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«Тоттенхэм» упустил победу над «Ньюкаслом» в добавленное время матча АПЛ

Metaratings 10:58
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«Тоттенхэм» упустил победу над «Ньюкаслом», пропустив на 97-й минуте

Спорт-Экспресс 10:57
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