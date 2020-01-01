«Тоттенхэм» в компенсированное время упустил победу над «Ньюкаслом»

В рамках 3-го тура АПЛ "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Ньюкаслом". На данный момент "шпоры" идут в чемпионате на седьмом месте, имея в активе 4 очка. В источнике