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«Тоттенхэм» уверен, что сможет сегодня подписать Бэйла
Спорт БИЗНЕС Online
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Ранее сообщалось, что Бэйл может продолжить карьеру в МЮ.В источнике
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«Тоттенхэм» уверен, что сможет сегодня подписать Бэйла

Soccer.ru 07:12 
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В «Тоттенхэме» уверены в возвращении Бэйла до закрытия трансферного окна

Sport.ru 06:44
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«Тоттенхэм» надеется сегодня подписать Бэйла

Советский спорт 05:48 
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