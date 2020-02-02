«Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» в матче АПЛ

"Манчестер Сити" на выезде уступил лондонскому "Тоттенхэму" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.