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«Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» в матче АПЛ
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"Манчестер Сити" на выезде уступил лондонскому "Тоттенхэму" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.В источнике
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«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Тоттенхэму». Отставание от «Ливерпуля» увеличилось до 22 очков

Матч ТВ 13:28
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«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс 13:24
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«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити», Бергвейн забил в своем дебютном матче в АПЛ

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