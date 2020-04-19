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Газета.RuГазета.Ru
Тотти заявил, что не может прийти на тренировку сына в «Роме»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
Бывший форвард "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти заявил, что не может прийти на тренировку сына в клубе. Об этом сообщает Football Italia.В источнике
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