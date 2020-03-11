Товарищеский матч «Зенита» с «Шальке» перенесен из-за коронавируса
Товарищеский матч между санкт-петербургским "Зенитом" и немецким "Шальке", который должен был состояться 29 марта в Гельзенкирхене, перенесен на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых" на официальном сайте.В источнике
С чего всё начиналось
Встреча должна была состояться в Гельзенкирхене на обновленной арене «Паркштадиум», домашнем стадионе «Шальке-04» с 1973-го по 2001-й. Ранее команды проводили два товарищеских матча — в 2007 они сыграли в Германии, в 2018-м — в Петербурге.