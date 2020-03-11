НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
МК-СпортМК-Спорт
Товарищеский матч «Зенита» с «Шальке» перенесен из-за коронавируса
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • Piter.tv
  • Metaratings
  • FootballHD
  • КП - Санкт-Петербург
  • Петербургский дневник
  • Матч ТВ
  • Спорт уик-энд
  • Форпост Северо-Запад
  • ФАН
  • DP.RU
  • Zenit-fk.ru
  • RT на русском
  • АиФ Санкт-Петербург
  • РБК
  • Газета.Ru
  • Gazeta.SPb
  • МР7.ру
  • Телеканал Санкт-Петербург
Товарищеский матч между санкт-петербургским "Зенитом" и немецким "Шальке", который должен был состояться 29 марта в Гельзенкирхене, перенесен на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых" на официальном сайте.В источнике
С чего всё начиналось
alt

«Шальке-04» — «Зенит»: товарищеский матч перенесен на неопределенный срок

Встреча должна была состояться в Гельзенкирхене на обновленной арене «Паркштадиум», домашнем стадионе «Шальке-04» с 1973-го по 2001-й. Ранее команды проводили два товарищеских матча — в 2007 они сыграли в Германии, в 2018-м — в Петербурге.
ФК Зенит 09:00
Подробнее о событии
alt

Матч между «Шальке-04» и «Зенитом» перенесён из-за эпидемии коронавируса

Sport.ru 09:29
alt

Матч «Шальке-04» — «Зенит» перенесён на неопределённый срок из-за коронавируса

Чемпионат 09:16
alt

Товарищеский матч между «Зенитом» и «Шальке» перенесен из-за коронавируса

Sports.ru 09:10
реклама
Главное
Новости