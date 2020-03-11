Товарищеский матч «Зенита» с «Шальке» перенесен из-за коронавируса

Товарищеский матч между санкт-петербургским "Зенитом" и немецким "Шальке", который должен был состояться 29 марта в Гельзенкирхене, перенесен на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых" на официальном сайте.