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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Товарищеский матч сборных России и Швеции пройдет без зрителей
Metaratings
  • Москва 240:17
Ранее было объявлено, что товарищеский матч Молдавия — Россия пройдет при пустых трибунах по аналогичной причине. Встреча состоится 31 марта в Кишиневе.В источнике
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Подробнее о событии
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Колосков не считает проблемой проведение товарищеских матчей сборной без зрителей

ТАСС Спорт 15:11
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Матч Швеция – Россия пройдет при пустых трибунах

Sports.ru 12:49
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Товарищеский матч Швеция — Россия пройдет при пустых трибунах

Sport24.ru 12:21 
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