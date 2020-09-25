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Газета.RuГазета.Ru
Трансфер Манджукича в «Локомотив» под угрозой срыва
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Трансфер Марио Манджукича в московский "Локомотив" находится под угрозой срыва.В источнике
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Источник: трансфер Манджукича в «Локомотив» под угрозой срыва

РИА Новости 15:18
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Трансфер Манджукича в «Локомотив» под угрозой срыва

Metaratings 15:14
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Переговоры между Манджукичем и «Локомотивом» находятся под угрозой срыва из-за курса евро

RT на русском 15:13
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