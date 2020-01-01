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Трансфер Мари в «Арсенал» может сорваться
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Переход защитника "Фламенго" Пабло Мари в "Арсенал" может сорваться, пишет Globoesporte.Причина - лондонцы в последний момент передумали покупать игрока.В источнике
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Подробнее о событии
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«Арсенал» арендовал Мари

Football-fun.ru 10:08
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«Арсенал» арендовал у «Фламенго» защитника Мари

Sportbox.RU 08:42
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Мари перешёл из «Фламенго» в «Арсенал» на правах аренды до конца сезона

Чемпионат 08:34
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