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Газета.RuГазета.Ru
Трансфер Суареса в «Ювентус» сорвался
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Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес не перейдет в туринский "Ювентус" в нынешнее трансферное окно.В источнике
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Названа причина срыва трансфера Суареса в «Ювентусе»

Футбол России вчера в 15:53
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В Испании назвали причину отказа Суареса от перехода в «Ювентус»

Sport24.ru вчера в 15:30 
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Переход Суареса из «Барселоны» в «Ювентус» сорвался

Sport.ru вчера в 15:29
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