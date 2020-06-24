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Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал Гинер
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Нобель Арустамян, являющийся спортивным комментатором, поделился подробностями срыва трансфера Вагнера Лава в столичный футбольный клуб ЦСКА.В источнике
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Нобель Арустамян рассказал, почему Вагнер Лав не вернулся в ЦСКА

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Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал Гинер

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Арустамян назвал свою версию срыва трансфера Вагнера в ЦСКА

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