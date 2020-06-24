НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Локомотив» изолировался на базе в БаковкеТрансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал ГинерФанаты «Локомотива» поддержали болельщиков «Спартака»ЦСКА подписал контракт с Гогричиани«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»Газета.RuТрансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал ГинерSports.ru13Sports.ruRT на русскомMetaratingsLiveResult.RuМатч ТВНева СпортЧемпионатSoccernews.ruODDS.ruСпорт день за днемФутбол РоссииBookmaker-ratings.ruPravda.RuТрансфер бразильского нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА заблокировал президент столичного клуба Евгений Гинер. Об этом рассказал комментатор Нобель Арустамян.В источнике Комментировать15Подробнее о событии Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал ГинерГазета.Ru 10:50Арустамян назвал свою версию срыва трансфера Вагнера в ЦСКАRT на русском 10:38Гинер – о Вагнере Лаве в ЦСКА: чего вы меня возвращаете в прошлое?Metaratings 10:05рекламаГлавное«Локомотив» изолировался на базе в БаковкеТрансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал ГинерФанаты «Локомотива» поддержали болельщиков «Спартака»ЦСКА подписал контракт с Гогричиани«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»Новости