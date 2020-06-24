НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал Гинер
Sports.ru
  • Sports.ru
  • RT на русском
  • Metaratings
  • LiveResult.Ru
  • Матч ТВ
  • Нева Спорт
  • Чемпионат
  • Soccernews.ru
  • ODDS.ru
  • Спорт день за днем
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Pravda.Ru
Трансфер бразильского нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА заблокировал президент столичного клуба Евгений Гинер. Об этом рассказал комментатор Нобель Арустамян.В источнике
15
Подробнее о событии
alt

Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал Гинер

Газета.Ru 10:50
alt

Арустамян назвал свою версию срыва трансфера Вагнера в ЦСКА

RT на русском 10:38
alt

Гинер – о Вагнере Лаве в ЦСКА: чего вы меня возвращаете в прошлое?

Metaratings 10:05
реклама
Главное
Новости