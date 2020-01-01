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Трансфер Жалолиддинова в «Локомотив» вызвал подозрения в Узбекистане
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По мнению специалиста, подозрения вызывает расторжение футболистом контракта с "Бунедкором" перед подписанием соглашения со столичным коллективом.В источнике
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СМИ: Лига Узбекистана требует расследовать трансфер Жалолиддинова в «Локомотив»

RT на русском 07:12
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Суперлига Узбекистана требует расследовать переход Жалолиддинова в «Локомотив»

Спорт день за днем 07:10
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В Узбекистане потребовали расследовать переход Жалолиддинова в «Локомотив»

Metaratings 07:07
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