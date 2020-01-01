НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клубаАрбитры матча «Спартак» — «Сочи» отстранены от судействаКлуб Черышева «Валенсия» предложила игрокам векселя вместо зарплатыВ ЦСКА сообщили о характере травмы ДзагоеваМиочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весеCT newsТрансфер Жалолиддинова в «Локомотив» вызвал подозрения в УзбекистанеRT на русском6RT на русскомГЛАС.RUСпорт день за днемODDS.ruФерганаCT newsПо мнению специалиста, подозрения вызывает расторжение футболистом контракта с "Бунедкором" перед подписанием соглашения со столичным коллективом.В источнике Комментировать2Подробнее о событии СМИ: Лига Узбекистана требует расследовать трансфер Жалолиддинова в «Локомотив»RT на русском 07:12Суперлига Узбекистана требует расследовать переход Жалолиддинова в «Локомотив»Спорт день за днем 07:10В Узбекистане потребовали расследовать переход Жалолиддинова в «Локомотив»Metaratings 07:07рекламаГлавное«Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клубаАрбитры матча «Спартак» — «Сочи» отстранены от судействаКлуб Черышева «Валенсия» предложила игрокам векселя вместо зарплатыВ ЦСКА сообщили о характере травмы ДзагоеваМиочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весеНовости