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Трансфер бразильского защитника Фукса в ЦСКА подтвержден
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Бруно Фукс перейдет в московский ЦСКА.В источнике
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Подробнее о событии
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ЦСКА продолжает переговоры с «Интернасионалем» по трансферу Фукса

ProstoProSport 05:42 
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Фукс подпишет контракт с ЦСКА сегодня или завтра

Sports.ru вчера в 05:56
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Защитник «Интернасьонала» Фукс подпишет контракт с ЦСКА 17 или 18 августа

Газета.Ru вчера в 06:05
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