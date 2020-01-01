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Трансфер защитника «Фламенго» Мари в «Арсенал» сорвался
Sportbox.RU
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Исполнительный директор «Фламенго» Бруно Шпиндель сообщил, что испанский защитник команды Пабло Мари не перейдёт в лондонский «Арсенал».В источнике
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Трансфер Мари в «Арсенал» может сорваться

Soccer.ru 05:32 
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Источник: трансфер защитника «Фламенго» в «Арсенал» сорвался

Спорт-Экспресс 04:05
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Трансфер защитника «Фламенго» Мари в «Арсенал» сорвался

Чемпионат вчера в 15:29
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