Трансферное окно в Италии откроется 1-го сентября

Рим, 9 июня 2020, 00:05 — REGNUM Федерация футбола Италии объявила о перенесенных сроках трансферного окна. ТО в Италии откроется 1-го сентября и закроется 5-го октября.