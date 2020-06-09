НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
REGNUMREGNUM
Трансферное окно в Италии откроется 1-го сентября
ProstoProSport
  • ProstoProSport
  • Матч ТВ
  • RT на русском
  • Спорт день за днем
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • FootballHD
Рим, 9 июня 2020, 00:05 — REGNUM Федерация футбола Италии объявила о перенесенных сроках трансферного окна. ТО в Италии откроется 1-го сентября и закроется 5-го октября.В источнике
Подробнее о событии
alt

СМИ: FA рассматривает вариант с открытием трансферного окна в августе

Sport24.ru 18:46 
alt

Трансферное окно в Англии может закрыться 2 октября

Sports.ru 16:04
alt

В Италии назвали даты трансферных окон

Матч ТВ 14:32
реклама
Главное
Новости