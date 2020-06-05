РПЛ объявила сроки трансферного окна в России
На официальном сайте российской Премьер-лиги появилась информация об итогах общего собрания клубов, которое проходило в формате видеоконференции. Летнее трансферное окно в России откроется 26 июля, а закроется 19 сентября.В источнике
С чего всё начиналось
«Клубы были проинформированы о сроках летнего трансферного окна: оно откроется 26 июля и закроется 19 сентября», — говорится на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
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