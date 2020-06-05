РПЛ объявила сроки трансферного окна в России

На официальном сайте российской Премьер-лиги появилась информация об итогах общего собрания клубов, которое проходило в формате видеоконференции. Летнее трансферное окно в России откроется 26 июля, а закроется 19 сентября.