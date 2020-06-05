Трансферное окно в РПЛ будет открыто с 26 июля по 19 сентября
5 июня состоялось совещание представителей клубов РПЛ на тему возобновления нынешнего сезона. По словам Иванова, приобретать новых футболистов можно будет в период с 26 июля по 19 сентября. Все окончательно решится на исполкоме Российского футбольного союза, который пройдет 9 июня.В источнике
С чего всё начиналось
«Клубы были проинформированы о сроках летнего трансферного окна: оно откроется 26 июля и закроется 19 сентября», — говорится на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
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