Трансферное окно в РПЛ будет открыто с 26 июля по 19 сентября

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5 июня состоялось совещание представителей клубов РПЛ на тему возобновления нынешнего сезона. По словам Иванова, приобретать новых футболистов можно будет в период с 26 июля по 19 сентября. Все окончательно решится на исполкоме Российского футбольного союза, который пройдет 9 июня. В источнике