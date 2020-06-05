РПЛ опубликовала итоги сегодняшнего общего собрания клубов
5 июня в формате видеосвязи было проведено общее собрание клубов РПЛ. Был принят регламент возобновления тренировок, тестирования членов клубов на COVID-19, допуск людей на стадионы. Заявлено, что болельщики команды-гостя не будут допущены на арену.В источнике
С чего всё начиналось
Также «Матч ТВ» представил возможный формат показа матчей РПЛ на оставшуюся часть сезона и внес несколько предложений по производству дополнительного контента в условиях ограниченного доступа болельщиков на стадионы, сообщает официальный сайт лиги.