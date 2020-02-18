Трасса спринта на «Ски Туре» обрадовала Йохауг

Норвежская лыжница Тереза Йохауг заявила, что была довольна трассой спринта на этапе «Ски Тура» в шведском Оре. По словам Йохауг, она не станет жаловаться, но сочувствует спринтерам.