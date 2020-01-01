НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
BobsoccerBobsoccer
Тренер-аналитик: «Слуцкий мог бы тренировать любую команду один»
Спорт БИЗНЕС Online
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Sports.ru
Теоретически Слуцкий мог бы тренировать любую команду один.В источнике
Подробнее о событии
alt

Мананников: «Лучший игрок РПЛ прямо сейчас? Пусть будет Макаров»

Bobsoccer 02:14
alt

Какой футбол ставит Слуцкий, почему Макаров пока лучше Кварацхелии и как игру «Рубина» изменит Ин Бом?

Спорт БИЗНЕС Online 00:50
реклама
Главное
Новости