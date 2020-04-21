Тренер Александр Тарханов попал в больницу с воспалением легких

Экс-тренер ЦСКА, «Урала» и еще целого ряда российских футбольных клубов Александр Тарханов госпитализирован. Об этом сообщил сам тренер в беседе с корреспондентом «Чемпионата». По словам Тарханова, в настоящий момент он находится в больнице с диагнозом «воспаление легких».