НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
iReactoriReactor
Тренер Александр Тарханов попал в больницу с воспалением легких
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Спорт день за днем
  • RT на русском
  • Metaratings
  • Sport24.ru
  • Газета.Ru
  • ГЛАС.RU
  • РЕН ТВ
  • РБК
Экс-тренер ЦСКА, «Урала» и еще целого ряда российских футбольных клубов Александр Тарханов госпитализирован. Об этом сообщил сам тренер в беседе с корреспондентом «Чемпионата». По словам Тарханова, в настоящий момент он находится в больнице с диагнозом «воспаление легких».В источнике
1
С чего всё начиналось
alt

Александр Тарханов находится в больнице с воспалением лёгких

Бывший главный тренер ЦСКА, «Урала» и ряда российских клубов, а ныне вице-президент «Пюника» Александр Тарханов сообщил, что находится на госпитализации.
Чемпионат 08:29
Подробнее о событии
alt

Бывший главный тренер ЦСКА попал в больницу с воспалением лёгких

Metaratings 09:14
alt

Тарханов попал в больницу с воспалением легких

Матч ТВ 09:03
alt

Тарханов попал в больницу с воспалением легких

Sportbox.RU 09:03
реклама
Главное
Новости